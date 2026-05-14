17 companies hiring in California

While job postings live on the BioSpace website for California dropped 30% year over year in April, the state is nevertheless home to scores of biopharma companies looking to fill open positions. There are over 300 roles listed on BioSpace for businesses located in the Biotech Bay and Biotech Beach hotbeds.
If you’re interested in working at a pharma or biotech in California, check out the open positions at these 17 companies.
- 4DMT has multiple openings in Emeryville. Roles include clinical scientist (contract); director, financial planning and analysis; and senior scientist.
- AbbVie has over 70 positions available. Jobs include associate scientist I-II, biologics drug product development, in Irvine; principal data architect II-biotherapeutics and genetic medicine in South San Francisco; and data science program lead I in Irvine.
- Alumis has more than a dozen openings. Roles include senior scientist I analytical development; director, clinical quality assurance-contractor; and director, clinical pharmacology and DMPK.
- Amgen has over 100 positions available. Jobs include associate vice president, quality, in Thousand Oaks; associate scientist in vivo pharmacology in South San Francisco; and senior engineer in Thousand Oaks.
- Avidity Biosciences has multiple openings in San Diego. Roles include scientist II, analytical development (oligonucleotide); scientist, oligonucleotide (PMO) process development; and associate director, analytical development (oligonucleotide).
- BioMarin Pharmaceutical has around three dozen positions available. Jobs include director, commercial data and insights, digital technology and AI in San Rafael; scientist II, separations and biophysical characterization, in Novato; and pharmacovigilance associate II in San Rafael.
- Eli Lilly has about two dozen openings. Roles include scientist/senior scientist-protein engineering in San Diego; associate director-ecosystem growth and contributor partnerships in San Francisco; and advisor-data architect, data foundry, in San Francisco.
- GRAIL has over a dozen positions available in Menlo Park. Jobs include senior scientist, biostatistics; senior data scientist; and clinical project assistant.
- IDEAYA Biosciences has nearly 20 openings in South San Francisco. Roles include senior principal research scientist, computational chemistry; senior medical director, patient safety and pharmacovigilance; and director, ADC and MSAT.
- Insmed has multiple positions available in San Diego. Jobs include director, quality assurance systems; senior director, quality assurance-gene therapy; and senior IT support engineer (L2/L3).
- Maze Therapeutics has multiple openings in South San Francisco. Roles include senior director, regulatory affairs; senior director, safety science; and senior director, pharmaceutical development.
- Novo Nordisk is hiring for two pharma field sales-cardiometabolic care specialist I-P positions—one in Salinas and the other in Arcadia—as well as for a cardiometabolic care specialist I-P role in Bakersfield.
- Nurix Therapeutics has about a dozen openings in Brisbane. Roles include scientist, analytical development and quality control; senior director, quality assurance; and director, regulatory affairs.
- Siegfried has around a dozen positions available in Irvine. Jobs include microbiologist III-second shift, chemist I and quality assurance associate-first shift.
- Syner-G BioPharma Group has multiple openings. Roles include facilities technician III in San Diego, staff business analyst in Novato and facilities technician II in San Diego.
- Takeda has about a dozen positions available. Jobs include QC analytical scientist I in Thousand Oaks, senior process engineer in Thousand Oaks and automation engineer in Los Angeles.
- Terray Therapeutics is hiring for three roles in Monrovia: lab operations, associate laboratory automation engineer and associate director-preclinical development, immunology.