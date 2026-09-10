11 companies hiring in California now

Looking for a biopharma job in California? Check out the BioSpace list of 11 companies hiring life sciences professionals like you.
Biopharma job postings live on the BioSpace website for California rose 31% year over year in August, signaling increased opportunities in the Biotech Bay and Biotech Beach hotbeds and beyond. There are over 400 open positions posted on the website now.
If you’re interested in working at a biotech or pharma company in California, check out the jobs at these 11 companies.
- Amgen has around 200 open positions. Roles include scientist erythroid biology in Thousand Oaks; senior scientist bioinformatics, computational biology, proteomics, in South San Francisco; and senior associate compliance in Thousand Oaks.
- Eli Lilly has about 31 jobs available. Positions include senior biologist-protein engineering in San Diego; staff software engineer, TuneLab, in San Francisco; and AI scientist (model building and training) in San Francisco.
- Nurix Therapeutics has around two dozen openings in Brisbane. Roles include research associate II, bioanalytical/in vitro ADME/DMPK; senior director, quality control; and director, regulatory affairs (strategy, I&I).
- IDEAYA Biosciences has about 20 jobs available in South San Francisco. Positions include principal research scientist, medicinal chemistry; medical director, drug safety and pharmacovigilance; and director, CMC process chemistry.
- Syner-G BioPharma Group has around a dozen openings. Roles include facilities technician III in San Diego; senior reliability engineer in Thousand Oaks; and project operations and operational excellence lead in South San Francisco.
- Alumis has nearly a dozen jobs available. Positions include senior scientist, chemical development, in South San Francisco; director, small molecule discovery biology (inflammation and autoimmunity) in San Francisco; and director, medical affairs, in South San Francisco.
- Maze Therapeutics has about 10 openings in South San Francisco. Roles include director, data management; oversight director, clinical operations; and manager, chemical development.
- Dren Bio has nearly 10 jobs available in San Carlos. Positions include director of clinical QA; manager/senior manager, training, quality systems; and clinical trial associate/senior clinical trial associate.
- Adicet Bio has multiple openings in Redwood City. Roles include manager, regulatory affairs; director/senior director program management; and director, quality assurance operations.
- JLSa2 has three jobs available in South San Francisco: developmental bioanalytical leader (director/senior director/executive director); discovery bioanalytical leader (associate director/director/senior director); and director, quality control.
- Marea Therapeutics has three openings in South San Francisco: senior director, regulatory CMC; senior manager, regulatory affairs; and senior accountant.