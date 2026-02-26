SUBSCRIBE
10 Companies Hiring in San Francisco and South San Francisco

February 26, 2026 | 
2 min read | 
Angela Gabriel
Pictured: Aerial view of the San Francisco skyline

iStock, bloodua

Looking for a biopharma job in San Francisco or South San Francisco? Check out the BioSpace list of 10 companies hiring life sciences professionals like you.

As part of the Biotech Bay Hotbed, San Francisco and South Francisco combined represent a major player in the life sciences space. Employment in the San Francisco Bay Area—where companies including AbbVie, Amgen and Gilead Sciences have locations—is 113,700, according to a February Cushman & Wakefield report.

While job postings live on BioSpace in January declined year over year in San Francisco (-42%) and South San Francisco (-15%), they’re ticking back up, and there are plenty of opportunities listed on the website.

If you’re interested in working at a pharma or biotech in San Francisco or South San Francisco, check out the open positions at these 10 companies.

  1. AbbVie has around 30 jobs available. Roles include staff software engineer in San Francisco; senior scientist I-PK/PD modeling in South San Francisco; and director, oncology business development and global regulatory strategy, in South San Francisco.
  2. Alumis has about 10 openings in South San Francisco. Jobs include associate director, biostatistics; senior clinical development (medical director), dermatology; and senior manager, pharmacovigilance safety operations.
  3. Amgen has around a dozen positions available. Roles include scientist-in vivo pharmacology in South San Francisco; principal scientist-medicinal chemistry in San Francisco; and scientific associate director, clinical pharmacology, in South San Francisco.
  4. Eli Lilly has about 10 openings in San Francisco. Jobs include associate vice president-medicinal chemistry; scientist-bioanalytical research; and executive director-Applied Intelligence for Discovery (AI4D).
  5. GenScript is hiring a sales account manager, reagent services, in San Francisco.
  6. Insmed is seeking a field access manager, Central California, in San Francisco.
  7. JLSa2 is hiring a research associate/senior research associate-protein expression and analytics in South San Francisco.
  8. IDEAYA Biosciences has around 24 openings in South San Francisco. Jobs include director, commercial supply chain; director, clinical science; and senior director, regulatory CMC.
  9. Marea Therapeutics has several positions available in South San Francisco. Roles include executive director, formulations and drug product development; associate director/director, regulatory affairs; and executive director, biostatistics.
  10. Maze Therapeutics has around a dozen openings in South San Francisco. Jobs include regulatory operations specialist; senior clinical trial specialist, CKD; and director, data management.

