SUBSCRIBE
SUBSCRIBE
News   Job Trends

8 companies hiring remote workers

October 21, 2026 | 
1 min read | 
Angela Gabriel
Illustration showing people sitting around world map on globe working with online computer

iStock, Nuthawut Somsuk

Looking for a remote biopharma position? Check out the BioSpace list of eight companies hiring life sciences professionals like you.

While many biopharma employers favor employees working on-site every day or in a hybrid arrangement, remote roles are available for those who prefer, or need, to work from home. Companies have around 300 such positions posted on the BioSpace website now.

Here are eight biopharmas that have remote job openings. Note: Some roles require that employees work in a specific city. Check job postings for details.

  1. Sanofi has around 90 openings. Roles include strategic account manager, rare diseases, North Florida; global quality auditor; and area business manager-hematology/oncology-Oklahoma City, Oklahoma.
  2. Insmed has about 50 positions available. Jobs include medical science liaison-Los Angeles/Southern California; director, medical safety; and senior director, regulatory affairs, global regulatory lead-development strategy.
  3. Jazz Pharmaceuticals has around 30 openings. Roles include manager, financial planning and performance delivery; senior oncology account manager, hematology-Phoenix; and senior clinical trial manager.
  4. IDEAYA Biosciences has about two dozen senior oncology account manager positions in territories across the U.S.
  5. BioMarin Pharmaceutical has around 20 openings. Roles include senior therapy access manager; senior medical director, clinical science; and operations manager, global external operations.
  6. Immunocore has about 10 positions available. Jobs include senior director, market and patient access (US); oncology account manager-Virginia/DC; and associate director, medical science liaison, oncology-Gulf Coast.
  7. Dyne Therapeutics has several openings. Roles include associate director, regulatory operations-Veeva Vault RIM; thought leader liaison-Midwest; and director, medical writing.
  8. Tris Pharma has several positions available. Jobs include pharma/healthcare sales rep-Detroit/Toledo; regional sales manager-South Texas; and pharma/healthcare sales rep-Chicago South.

Subscribe to Career Insider!

Job market trends, layoffs and career advice to manage your life sciences career

Now hiring Worklife
Sanofi Insmed Incorporated Jazz Pharmaceuticals, Inc. IDEAYA Biosciences BioMarin Pharmaceutical Inc. Dyne Therapeutics Tris Pharma
Angela Gabriel
Angela Gabriel Angela Gabriel
Angela Gabriel is content manager, life sciences careers, at BioSpace. She covers the biopharma job market, job trends and career advice, and produces client content. You can reach her at angela.gabriel@biospace.com and follow her on LinkedIn.
MORE ON THIS TOPIC
Job Trends
Bonus: Q3 2026 Job Market Update
October 20, 2026
 · 
1 min read
 · 
Angela Gabriel
Job Trends
Report: Biopharma Job Market Report Q3 2026
October 20, 2026
 · 
1 min read
 · 
BioSpace Insights
Group Of Employees Being Fired By Their Company.
Layoffs
EyePoint will halve workforce, end pivotal wet AMD trials early following second fail
October 19, 2026
 · 
2 min read
 · 
Angela Gabriel
Company downsizing, staff reduction and layoffs. Employee dismissal, firing and unemployment. Business concept.
Layoffs
GSK plans 1.2K+ layoffs at Belgium sites as $2.5B restructure gains momentum
October 14, 2026
 · 
1 min read
 · 
Gabrielle Masson