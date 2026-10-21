8 companies hiring remote workers

Looking for a remote biopharma position? Check out the BioSpace list of eight companies hiring life sciences professionals like you.
While many biopharma employers favor employees working on-site every day or in a hybrid arrangement, remote roles are available for those who prefer, or need, to work from home. Companies have around 300 such positions posted on the BioSpace website now.
Here are eight biopharmas that have remote job openings. Note: Some roles require that employees work in a specific city. Check job postings for details.
- Sanofi has around 90 openings. Roles include strategic account manager, rare diseases, North Florida; global quality auditor; and area business manager-hematology/oncology-Oklahoma City, Oklahoma.
- Insmed has about 50 positions available. Jobs include medical science liaison-Los Angeles/Southern California; director, medical safety; and senior director, regulatory affairs, global regulatory lead-development strategy.
- Jazz Pharmaceuticals has around 30 openings. Roles include manager, financial planning and performance delivery; senior oncology account manager, hematology-Phoenix; and senior clinical trial manager.
- IDEAYA Biosciences has about two dozen senior oncology account manager positions in territories across the U.S.
- BioMarin Pharmaceutical has around 20 openings. Roles include senior therapy access manager; senior medical director, clinical science; and operations manager, global external operations.
- Immunocore has about 10 positions available. Jobs include senior director, market and patient access (US); oncology account manager-Virginia/DC; and associate director, medical science liaison, oncology-Gulf Coast.
- Dyne Therapeutics has several openings. Roles include associate director, regulatory operations-Veeva Vault RIM; thought leader liaison-Midwest; and director, medical writing.
- Tris Pharma has several positions available. Jobs include pharma/healthcare sales rep-Detroit/Toledo; regional sales manager-South Texas; and pharma/healthcare sales rep-Chicago South.