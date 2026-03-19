11 Companies Hiring Clinical Professionals Now

March 19, 2026 
2 min read | 
Angela Gabriel
Looking for a clinical job? Check out the BioSpace list of 11 companies hiring life sciences professionals like you.

Clinical roles play a major part in getting drugs from ideation to commercialization. For those seeking the positions, there’s good news. Clinical opportunities have held steady year over year, with job postings live on BioSpace in February 2026 nearly matching those in February 2025. Right now, there are nearly 1,000 openings listed on the website.

If you’re interested in clinical opportunities, check out the positions available at these 11 companies.

  1. AbbVie has over 150 openings. Jobs include clinical research associate in Denver; senior scientific director, clinical development oncology, in Boston; and director, clinical quality assurance, in North Chicago, Illinois.
  2. Amgen has over 75 positions available. Roles include senior oncology specialist-TOPAZ in San Francisco; medical science liaison, IgG4-rare disease, in Newark, New Jersey; and specialist quality assurance-drug product in Thousand Oaks, California.
  3. Arvinas is hiring a senior director of clinical operations and senior director, IT R&D and clinical systems, as well as a summer intern-clinical operations. All three openings are remote.
  4. CSL has over 20 openings. Jobs include director, global clinical scientist lead, in King of Prussia, Pennsylvania; quality specialist in El Paso, Texas; and senior manager, clinical trial business operations, in King of Prussia.
  5. Eli Lilly has around 40 positions available. Roles include associate-clinical trial imaging operations in Indianapolis; senior director-clinical research physician in Boston; and scientist-health physicist/radiation safety professional in Indianapolis.
  6. Insmed has over two dozen openings. Jobs include senior director, clinical research and development, in Bridgewater, New Jersey; QMS specialist, quality assurance, in San Diego; and senior director, clinical trial operations, in Bridgewater.
  7. Legend Biotech has around 20 positions available. Roles include US: senior clinical research scientist in Somerset, New Jersey; QA document control specialist I/II/III in Raritan, New Jersey; and global chief medical officer in Somerset.
  8. Maze Therapeutics has several openings in South San Francisco, California. Jobs include clinical trial manager, CKD; senior clinical trial specialist-CKD; and senior clinical trial manager-CKD.
  9. ModeX Therapeutics has three positions available in Weston, Massachusetts: a senior clinical trial manager and two associate director, clinical trial management, roles.
  10. Regeneron has over 175 openings. Jobs include manager, clinical database development, in Tarrytown, New York; director of precision medicine in Armonk, New York; and manager of clinical supply operations in Warren, New Jersey.
  11. Takeda has nearly 50 positions available. Roles include director, clinical data standards, a remote position; director, clinical pharmacology, in Boston; and lead clinical study manager, a remote position.
Angela Gabriel is content manager, life sciences careers, at BioSpace. She covers the biopharma job market, job trends and career advice, and produces client content. You can reach her at angela.gabriel@biospace.com and follow her on LinkedIn.
Podcast
Kennedy’s Vaccine Agenda Stalled, Structure’s ‘Competitive’ Obesity Pill, Novo’s Warning Letter
March 18, 2026
 · 
1 min read
 · 
Heather McKenzie
Illustration of cardboard box filled with office supplies, a computer keyboard, lamp, and a potted plant
Layoff Tracker
Bicycle Downsizes by 30% After Deprioritizing Lead Program
March 18, 2026
 · 
37 min read
 · 
BioSpace Editorial Staff
Paper to Digital. Numbers at Work series. Abstract design made of integers and papers in perspective relevant for information, communication, education and internet technologies
Rare disease
Why Industry Is Questioning FDA’s Data-Sharing Push in Cell and Gene Therapy
March 12, 2026
 · 
5 min read
 · 
Ana Mulero
Downtown Cityscape Los Angeles, California, USA
Job Trends
The Next Cambridge? LA Sets Its Sights Higher
March 12, 2026
 · 
5 min read
 · 
Angela Gabriel