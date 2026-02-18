Cullinan Therapeutics to Participate in Fireside Chat at the Citi 2026 Virtual Oncology Leadership Summit

CAMBRIDGE, Mass., Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cullinan Therapeutics, Inc. (Nasdaq: CGEM; “Cullinan”), a clinical-stage biopharmaceutical company accelerating potential first- or best-in-class, high-impact therapies in autoimmune diseases and cancer, today announced that Nadim Ahmed, Chief Executive Officer, and Jeffrey Jones, M.D., M.B.A., Chief Medical Officer, will participate in a fireside chat at the Citi 2026 Virtual Oncology Leadership Summit on Thursday, February 19, 2026, at 10:00 a.m. ET.
A webcast of the fireside chat will be available under the Events and Presentations section of the Company’s investor relations website at https://investors.cullinantherapeutics.com/events.
