BridgeBio to Present Data from the Overall ATTR-CM Variant and V142I (V122I) Populations from ATTRibute-CM at the AHA Scientific Sessions 2025

PALO ALTO, Calif., Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BridgeBio Pharma, Inc. (Nasdaq: BBIO) (“BridgeBio” or the “Company”), a new type of biopharmaceutical company focused on genetic diseases, announced today that ten moderated digital posters will be shared at the American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2025, taking place in New Orleans, LA from November 7 - 10, 2025.
Moderated Digital Posters:
Acoramidis Effect on All-Cause Mortality in Patients with p.V142I (V122I) Variant ATTR-CM: Findings from the ATTRibute-CM Study
Presenter: Marianna Fontana, M.D., University College London, UK
Date/time: Saturday, November 8 at 3:15 pm CT
Acoramidis Reduces All-Cause Mortality and First Cardiovascular Hospitalization in Patients with Variant Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy: Results from the ATTRibute-CM Study
Presenter: Prem Soman, M.D., Ph.D., University of Pittsburgh School of Medicine, U.S.
Date/time: Saturday, November 8 at 9:15 am CT
Acoramidis Reduces All-Cause Mortality and Cardiovascular-Related Hospitalizations Through Month 42 in Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy Across All Pre-specified Patient Subgroups
Presenter: Lily Stern, M.D., Cedars-Sinai Heart Institute, U.S.
Date/time: Saturday, November 8 at 3:15 pm CT
Acoramidis Lowers NT-proBNP in a Larger Proportion of ATTRibute-CM Study Participants with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy Compared with Placebo, Independent of Atrial Fibrillation Status
Presenter: Mathew Maurer, M.D., Columbia University Irving Medical Center, U.S.
Date/time: Saturday, November 8 at 9:15 am CT
Demographic Disparities in Tafamidis Treatment and Clinical Outcomes Across the United States
Presenter: Nicole Cyrille-Superville, M.D., Atrium Health Sanger Heart & Vascular Institute Kenilworth, Charlotte, NC, U.S.
Date/time: Saturday, November 8 at 12:15 pm CT
Geographic Disparities in Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy Prevalence in United States Veterans
Presenter: Sandesh Dev, M.D., Southern Arizona VA Health Care System, U.S.
Date/time: Saturday, November 8 at 3:15 pm CT
Serum Transthyretin Levels at Day 28 are Associated with Cardiovascular Outcomes: Insights from the ATTRibute-CM Study
Presenter: Nitasha Sarswat, M.D., UChicago Medicine, U.S.
Date/time: Sunday, November 9 at 3:15 pm CT
Acoramidis Improved Clinical Outcomes, Function, Quality of Life and NT-proBNP in Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy Regardless of Atrial Fibrillation Status at Baseline
Presenter: Richard Cheng, M.D., University of Washington, Seattle, WA, U.S.
Date/time: Sunday, November 9 at 3:15 pm CT
Acoramidis Reduces the Risk of All-Cause Mortality and Cardiovascular-Related Hospitalization Compared with Placebo in Participants with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy and Early-Stage Heart Failure Regardless of Atrial Fibrillation History: Insights from ATTRibute-CM
Presenter: Ronald Witteles, M.D., Stanford University School of Medicine, U.S.
Date/time: Saturday, November 8 at 3:15 pm CT
Vutrisiran Healthcare Resource Utilization, Costs, Discontinuation, and Mortality: A Retrospective Database Analysis
Presenter: Nicole Bart, M.D., Ph.D., St Vincent's Hospital Sydney, AU
Date/time: Monday, November 10 at 10:45 am CT
About Attruby™ (acoramidis)
INDICATION
Attruby is a transthyretin stabilizer indicated for the treatment of the cardiomyopathy of wild-type or variant transthyretin-mediated amyloidosis (ATTR-CM) in adults to reduce cardiovascular death and cardiovascular-related hospitalization.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Adverse Reactions
Diarrhea (11.6% vs 7.6%) and upper abdominal pain (5.5% vs 1.4%) were reported in patients treated with Attruby versus placebo, respectively. The majority of these adverse reactions were mild and resolved without drug discontinuation. Discontinuation rates due to adverse events were similar between patients treated with Attruby versus placebo (9.3% and 8.5%, respectively).
About BridgeBio
