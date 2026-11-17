Tyra Biosciences
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Despite falling short of analyst expectations, Tyra Biosciences is taking its cancer drug to registrational development for non-muscle invasive bladder cancer.
Bank of America analysts said prior to Thursday’s readout that Tyra Biosciences’ TYRA-300 could rival Johnson & Johnson’s kinase inhibitor Balversa, which has suffered from safety concerns and poor tolerability.
Tyra Biosciences aspires to raise a $100 million IPO, according to its S-1 form filed with the U.S. Securities and Exchange commission late last week.
Tyra Biosciences, based in Carlsbad, California, closed on a Series A financing worth $50 million.
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