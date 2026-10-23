ICON plc
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Accelerating Timelines and Reducing Cost in Early Clinical Drug Development With ICON’s Accelerated Pharmaceutical Solutions
Innovation drives speed in early phase drug development. ICON’s Accelerated Pharmaceutical Solutions integrate advanced formulation design, real-time dose flexibility, and cutting-edge CMC expertise to transform complexity into clarity. By uniting science, technology, and strategy, biotechs can move faster, smarter, and with confidence—turning obstacles into opportunities for breakthrough success.
ICON recognised as top employer for women in anonymous survey of 60,000 employees
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