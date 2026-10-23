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ICON plc

IN THE PRESS
Press Releases
ICON plc to Present at the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
May 27, 2025
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Press Releases
ICON plc to Present at Upcoming Investor Conferences
March 5, 2025
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2 min read
Press Releases
ICON Portfolio of AI Tools Drives Clinical Trial Efficiencies
January 30, 2025
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4 min read
Press Releases
ICON plc Schedules Fourth Quarter and Full Year 2024 Earnings Conference Call
January 29, 2025
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Press Releases
Biomarker and Trial Optimisation Needed to Drive R&D Progress in Alzheimer’s and Related Disorders – ICON Survey
January 8, 2025
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3 min read
Press Releases
ICON plc to Present at the 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference
January 7, 2025
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Press Releases
ICON Announces Appointment of Chief Operating Officer
December 18, 2024
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Press Releases
ICON plc to Present at the Jefferies London Healthcare Conference
November 13, 2024
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NEWS
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Accelerating Timelines and Reducing Cost in Early Clinical Drug Development With ICON’s Accelerated Pharmaceutical Solutions
Innovation drives speed in early phase drug development. ICON’s Accelerated Pharmaceutical Solutions integrate advanced formulation design, real-time dose flexibility, and cutting-edge CMC expertise to transform complexity into clarity. By uniting science, technology, and strategy, biotechs can move faster, smarter, and with confidence—turning obstacles into opportunities for breakthrough success.
December 8, 2025
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Arjen Akkerman
Forbes names ICON in list of Best Employers in America for Women
ICON recognised as top employer for women in anonymous survey of 60,000 employees
August 11, 2019
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JOBS